Trotz Aus: Verband will mit Bundestrainer verlängern

Trotz des vorzeitigen Olympia-Ausscheidens will die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) den Vertrag mit Bundestrainer Otto Becker um vier Jahre verlängern.

Otto Becker soll Bundestrainer bleiben.

Foto: Jochen Luebke – DPA

«Wir würden gerne mit ihm weitermachen», bestätigte Generalsekretär Soenke Lauterbach in London der Nachrichtenagentur dpa. «Das Abschneiden hier hat darauf keinen Einfluss, denn es war ja kein Desaster und keine Blamage.» Das deutsche Team war am Sonntag überraschend mit zwölf Strafpunkten als Zehnter der ersten Runde aus dem Kampf um die Medaillen ausgeschieden.

Becker selber hielt sich am Tag nach der Enttäuschung zurück. «Das ist keine Geschichte, die man ad hoc entscheidet», sagte der Coach. «Wenn der Kopf wieder frei ist, werden wir uns zusammensetzen», erklärte der 53-Jährige aus Sendenhorst. Er sagte weiter: «So eine Entscheidung fällt man nicht mal eben so, das ist ja eine Festlegung für mehrere Jahre.» Die Verträge der Trainer in den olympischen Pferdesport-Disziplinen gelten im Regelfall für jeweils vier Jahre.

«Ich bin zuversichtlich», erklärte FN-Generalsekretär Lauterbach zur erneuten Unterschrift des ehemaligen Weltklasse-Reiters Becker. Das gesamte Trainerteam um Becker und dem Assistenten Heinrich Herrmann Engemann habe «etwas aufgebaut, was System hat». Zuletzt hatten die deutschen Reiter mit Becker bei der EM und WM jeweils den Titel geholt. Das Olympia-Aus «verunsichert uns nicht», versicherte Lauterbach.

Engemann erklärte unterdessen, dass er gerne weiterarbeiten wolle. «Ich persönlich kann mir das gut vorstellen, wenn die Konstellation so bleibt», sagte der 53-Jährige. Er habe aber mit Becker noch nicht darüber gesprochen.

Am Tag nach dem Ausscheiden gehe es ihm «noch beschissener als gestern», gab Becker am Montag zu. «Die Stimmung war schon gedrückt», berichtete er. «Wir haben uns später am Abend im olympischen Dorf getroffen und darüber gesprochen.» In Marcus Ehning (Borken) mit Plot Blue und Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen) mit Bella Donna haben zwei seiner Reiter das Einzelfinale erreicht.