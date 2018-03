Basketball-Bundesligist New Yorker Phantoms Braunschweig muss sich einen neuen Trainer suchen. Sebastian Machowski wird den Club am Saisonende verlassen.

Foto: Daniel Karmann – DPA

Der Coach habe ein Angebot zur Vertragsverlängerung nicht angenommen, erklärte Sportdirektor Oliver Braun in einer Pressemitteilung. Der ehemalige Nationalspieler hatte seine Tätigkeit in Braunschweig 2009 begonnen und führte den Verein zuletzt zweimal in die Playoffs. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll er in der kommenden Spielzeit Coach der EWE Baskets Oldenburg werden. Eine Bestätigung dafür gibt es aber noch nicht.