Trainer Machowski übernimmt Oldenburg im Sommer

Basketball-Trainer Sebastian Machowski wechselt im Sommer innerhalb der Bundesliga von den New Yorker Phantoms Braunschweig zum niedersächsischen Rivalen EWE Baskets Oldenburg. Beim deutschen Ex-Meister unterschrieb Machowski einen Vertrag über zwei Jahre.

Sebastian Machowski trainiert in der kommenden Saison die Oldenburger. David Ebener Foto: DPA

Zuvor hatte der 40 Jahre alte Coach ein Angebot des Braunschweiger Clubs abgelehnt. Machowski will aber seinen Vertrag bei den Phantoms erfüllen und die Mannschaft wie in den beiden vergangenen Jahren erneut in die Playoffs führen. Bei den Baskets tritt der frühere Nationalspieler die Nachfolge von Ralph Held an, der nächste Saison wieder als Assistenz-Trainer arbeiten wird. Held hatte erst im März den bisherigen Oldenburger Cheftrainer Predrag Krunic ersetzt.