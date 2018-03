Totilas-Reiter Rath trainiert wieder

Totilas-Reiter Matthias Rath hat nach wochenlanger Pause und dem verpassten Olympia-Start wieder mit dem Training begonnen.

Matthias Rath und Totilas trainieren wieder.

Foto: Marius Becker – DPA

«Es geht ihm wieder besser. Er hat in den letzten Tagen angefangen, Schritt zu reiten», sagte Paul Schockemöhle in London. Rath war an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt. Der Totilas-Mitbesitzer zeigte sich zugleich skeptisch, dass Rath und Totilas wie geplant nach den Olympischen Spielen von Sjef Janssen trainiert werden, da der niederländische Coach gesundheitlich schwer angeschlagen sei.

«Sjef ist krank, er hat mir gesagt, dass er nur noch zwei Stunden am Tag arbeiten kann», erklärte Schockemöhle. Janssen arbeitet derzeit noch als niederländischer Nationaltrainer und ist wegen der von ihm genutzten Trainingsmethoden in Deutschland umstritten.

Schockemöhle, der den Hengst im Herbst 2010 für geschätzte zehn Millionen Euro erworben hatte, ist trotzdem von einem Comeback von Rath und Totilas überzeugt. «Wir geben nicht auf», versicherte der Pferdehändler, der einen Verkauf ausschloss. «Totilas und Matthias werden wieder Turniere gehen», sagte Schockemöhle. Der Zeitpunkt sei aber offen.