Team der Stunde: Fortuna fürchtet nicht einmal mehr Jovic

Fortuna Düsseldorf ist in der Fußball-Bundesliga nach dem FC Bayern die Mannschaft der Stunde. Das soll am Montag auch Eintracht Frankfurt zu spüren bekommen. Doch die Hessen gewannen das Hinspiel mit 7:1.

Düsseldorf (dpa). Das Hinspiel werden sie sowohl in Frankfurt als auch in Düsseldorf so schnell nicht vergessen: Die Eintracht besiegte die Fortuna mit 7:1 und Stürmer Luka Jovic schoss alleine fünf Treffer.Er ...