Super-Torjäger Lewandowski fordert Abwehr-Ass van Dijk

Heimspiele in der Champions League sind eine Spezialität von Robert Lewandowski. Im Schnitt trifft der Pole fast einmal pro Partie. Gegen Liverpool ist diese Qualität extrem gefragt. Trotz imposanter Quoten gibt's immer wieder Kritik am Torjäger – auch diesmal?

München (dpa). Rekordmann Robert Lewandowski darf sich auf eine Lieblingsdisziplin freuen. Heimspiele in der Champions League sind eine Spezialität des Torjägers.Neun seiner elf Münchner Treffer in K.o.-Spielen erzielte er in ...