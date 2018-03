Supercup als Härtetest für junges deutsches Team

Vor einem Jahr waren noch NBA-Stars wie Dirk Nowitzki und Chris Kaman dabei. Diesmal versucht die deutsche Basketball-Nationalmannschaft, den traditionsreichen Supercup in Bamberg mit einem radikal verjüngten Team zu gewinnen.

Bundestrainer Svetislav Pesic hat die deutsche Nationalmannschaft stark verjüngt.

«Diese starken Gegner kommen jetzt genau richtig», sagte Bundestrainer Svetislav Pesic vor dem Halbfinale am Samstag gegen Finnland. Den möglichen Endspiel-Gegner am Sonntag ermitteln bereits am Nachmittag Polen und der Vize-Weltmeister Türkei. Für die völlig neuformierte deutsche Mannschaft sind dieses Turnier und das Länderspiel am Montag gegen Georgien die letzten Härtetests vor der fünf Tage später beginnenden EM-Qualifikation.

«Gegen Finnland wollten wir unbedingt zuerst spielen, denn sie kann man gut mit der Spielart von Schweden vergleichen, die ja auch in unserer EM-Qualifikationsgruppe sind», erklärte Pesic. «Finnland hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt und hat jetzt eine gute Mischung aus jung und alt. Petteri Koponen ist einer der besten Point Guards in Europa, das wird eine richtig harte Aufgabe für uns.»

Angesichts des großen Umbruchs, den der alte und neue Bundestrainer eingeleitet hat, werden beim Supercup nur noch drei Spieler im deutschen Kader älter als 24 Jahre sein. Bei einem Vier-Nationen-Turnier in Österreich und auch beim Worldcup in der Türkei erreichte die deutsche Mannschaft zuletzt zwar jeweils schon den zweiten Platz. Dennoch sei laut Pesic klar zu erkennen, «dass uns noch die nötige Spielerfahrung fehlt».

«90 Prozent meiner Spieler haben in der letzten Saison nur wenig Spielzeit erhalten. Diesen Mangel merkt man vor allem in engen Spielen», sagte der 62-Jährige. «Mit der Einstellung und dem Kampfgeist bin ich 100-prozentig zufrieden. Die nötige Konstanz, den Rhythmus in Defense und Offense vermisse ich aber noch – und genau das ist oft der Knackpunkt.» Der Supercup sei daher «enorm wichtig».

Die beiden U20-Nationalspieler Patrick Heckmann und Daniel Theis hat der Bundestrainer aus Krankheits- bzw. Verletzungsgründen zwar umgehend wieder streichen müssen aus seinem Kader. Dafür nominierte er in Philipp Neumann von den Brose Baskets Bamberg gleich das nächste erst 20 Jahre alte Nachwuchstalent nach. «Das wird die Geburtsstunde einer neuen Mannschaft», sagte Heiko Schaffartzik von ALBA Berlin in dieser Woche. Mit 28 Jahren ist er in dieser Mannschaft Kapitän und schon einer der ältesten Spieler.