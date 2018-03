Super Cup weicht in das Olympia Eissportzentrum aus

Der Handball-Super-Cup der Männer am 21. August findet im Eissportzentrum des Olympiaparks München statt. Das gab die Handball-Bundesliga (HBL) bekannt. Demnach entschied sich die HBL, die Veranstaltung in der bayrischen Landeshauptstadt zu lassen.

Frank Bohmann ist nach der Sperrung der Münchner Olympiahalle geschockt.

Foto: Marcus Brandt – DPA

Der ursprünglich geplante Veranstaltungsort, die Olympiahalle, war nach einem Schaden an der Dachkonstruktion bis zum 19. Oktober 2012 für alle Veranstaltungen gesperrt worden. Um den Super Cup spielen Triple-Gewinner THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt.

«Die Entscheidung pro Eissporthalle ist uns nicht leicht gefallen, denn sie ist für uns mit erheblichen Einbußen und einem hohen Maß an Mehraufwand verbunden», sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann. «Auch die vielen tausend Fans, die sich bereits Eintrittskarten und Plätze gesichert haben, werden die veränderten Rahmenbedingungen spüren, die der Wechsel von Olympiahalle in Eissporthalle mit sich bringen. So wird weniger Komfort und Platz zur Verfügung stehen, allerdings bleibt kein Gast vor der Tür stehen.»