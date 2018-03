Aus unserem Archiv

Doha

Die deutschen Tennisprofis Jan-Lennard Struff und Peter Gojowczyk sind beim ATP-Turnier in Doha erfolgreich ins neue Jahr gestartet und haben das Achtelfinale erreicht. Struff gelang dabei am Dienstag eine Überraschung gegen den Tschechen Tomas Berdych. Der Weltranglisten-53. siegte 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) gegen den ehemaligen Wimbledon-Finalisten, der an Nummer drei gesetzt war.