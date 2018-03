Steffi Graf auch 2012 beim Turnier in Halle

Die deutsche Tennis-Legende Steffi Graf will auch im kommenden Jahr im Rahmenprogramm des Rasenturniers von Halle aufschlagen. Die frühere Weltranglisten-Erste habe ihr Erscheinen für den 10. Juni 2012 zugesagt, kündigten die Veranstalter an.

Steffi Graf musste beim Turnier in Halle ganz viele Autogramme schreiben.

Foto: Bernd Thissen. – DPA

«Es macht mich ein wenig stolz, dass ihr der diesjährige Auftritt in so guter Erinnerung geblieben ist, dass sie wieder kommen wird», sagte Turnierdirektor Ralf Weber über Graf. Anfang Juni hatte die 22-fache Grand-Slam-Gewinnerin in einem Doppel-Showmatch die Fans in Ostwestfalen begeistert. Auch der einstige Wimbledon-Sieger Michael Stich werde dabei sein.

Ein dreitägiges Damen-Einladungsturnier rund um die Gerry Weber Open der Herren wird es 2012 allerdings nicht geben. Die WTA habe dafür keine Genehmigung erteilt, so die Veranstalter. Dennoch sollen Andrea Petkovic und Co. für ein Trainingscamp nach Halle kommen, um sich auf den Saisonhöhepunkt in Wimbledon vorzubereiten. Das Rasenturnier in Halle findet im nächsten Jahr vom 11. bis 17. Juni statt.