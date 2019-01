Starker Nadal im Herren-Finale – Kvitova gegen Osaka

Rafael Nadal zeigt sich bei den Australian Open weiter in starker Form und lässt Aufsteiger Stefanos Tsitsipas an einem heißen Abend keine Chance im Halbfinale. Bei den Damen gibt es entweder den ersten japanischen Triumph oder den ersten tschechischen Erfolg seit 1987.

Melbourne (dpa). Rafael Nadal ist nach zehn Jahren Wartezeit so heiß auf seinen zweiten Australian-Open-Titel wie der Sommer in Melbourne.Mit einer Tennis-Demonstration zog der Spanier in sein fünftes Endspiel Down ...