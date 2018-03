Springreiterin Offel gewinnt Großen Preis von Paris

Springreiterin Katharina Offel hat den Großen Preis beim Internationalen Turnier von Paris gewonnen. Die für die Ukraine startende gebürtige Deutsche lieferte als letzte der elf Starter im Stechen mit ihrer Stute Cathleen in 32,99 Sekunden die schnellste fehlerfreie Runde ab.

Katharina Offel strich eine Siegprämie von 66 000 Euro ein.

Foto: Uwe Anspach – DPA

Offel strich damit eine Siegprämie von 66 000 Euro ein. Christian Ahlmann (Marl) kam mit ebenfalls null Fehlern auf Taloubet in 33,37 Sekunden auf Platz zwei und kassierte ein Preisgeld von 40 000 Euro. Dritter wurde der Ire Billy Twomey mit Tinka's Serenade.

Ludger Beerbaum (Riesenbeck), noch vor einer Woche siegreich im Großen Preis von Dortmund, landete auf dem vierten Platz (0 Strafpunkte in 33,83 Sekunden), was ihm eine Prämie von 20 000 Euro einbrachte. Platz acht ging an den in Valkenswaard lebenden Daniel Deusser mit Untouchable (0 Strafpunkte in 38,11 Sekunden).