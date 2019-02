Daniel Deußer ist der überragende Springreiter des Weltcups. In der letzten Prüfung in Bordeaux holt er sich seinen dritten Saisonsieg und qualifiziert sich als Erster für das Finale. Begleitet wird er von einem deutschen Duo. Oder reisen noch mehr mit?

Bordeaux (dpa). Mit seinem dritten Sieg hat der Springreiter Daniel Deußer seine Ausnahmestellung in der diesjährigen Weltcup-Saison unterstrichen.Der 37-jährige Hesse entschied am 9. Februar in Bordeaux die 13. und letzte ...