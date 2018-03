Sperre für Oldenburger Burrell bestätigt

Das Schiedsgericht der Basketball-Bundesliga hat die Sperre von drei Spielen für Ronald Burrell von den Baskets Oldenburg bestätigt.

Foto: Adam Warzawa – DPA

Nach dem Urteil im Berufungsverfahren ist Burrell damit für seinen Verein erst wieder am 7. April gegen die Skyliners Frankfurt spielberechtigt. Auch die Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro bleibt wirksam. Burrell war am 10. März in der Partie bei den Würzburg Baskets wegen einer Tätlichkeit disqualifiziert worden.