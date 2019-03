Wieder steht Viktoria Rebensburg ganz knapp vor einem Sieg, aber wie schon bei der WM wird die deutsche Skirennfahrerin noch von Petra Vlhova abgefangen. Anders als jüngst in Are war die Oberbayerin mit diesem Ergebnis im Weltcup aber sehr zufrieden.

Spindlermühle (dpa) - Drei Wochen nach den Weltmeisterschaften von Are ist Viktoria Rebensburg auch bei ihrem Weltcup-Comeback knapp am Sieg vorbeigeschrammt.Die deutsche Skirennfahrerin musste sich im Riesenslalom in Spindlermühle erneut ...