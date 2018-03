SCM verlängert Verträge mit zwei Profis

Handball-Bundesligist SC Magdeburg meldet die vorzeitigen Vertragsverlängerungen von Andreas Rojewski und Kjell Landsberg.

Foto: Jens Wolf – DPA

Aufbauspieler Rojewski hat einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2016 unterschrieben. Kreisläufer Landsberg (31) band sich bis zum Saisonende 2014 an den Traditionsverein. Beide Spieler hatten nach Vereinsangaben bislang Verträge bis zum 30. Juni 2013. Der 26 Jahre alte Rojewski wird nach auskurierter Sehnenentzündung in der nächsten Woche wieder in das Mannschaftstraining einsteigen.