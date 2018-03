Schwimmstar Steffen im Vorlauf knapp weiter

Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen hat sich bei ihrem ersten Einzelstart in London nicht in Medaillenform gezeigt. Die Weltrekordlerin schwamm im olympischen Vorlauf über 100 Meter Freistil in 54,42 Sekunden die 14.-beste Zeit.

Britta Steffen in Aktion.

Foto: Michael Kappeler – DPA

Daniela Schreiber belegte in 54,43 Sekunden den 15. Rang und kam ebenfalls knapp weiter. Als Schnellste zog die Chinesin Tang Yi nach 53,28 Sekunden in die nächste Runde ein. Die Halbfinal-Rennen finden am Abend statt.

«Das war sehr knapp. Ich bin sehr froh, dass ich heute Nachmittag noch mal schwimmen darf. Es war heute Morgen nicht das Gelbe vom Ei, es tat hinten schon ganz schön weh, im Gegensatz zur Staffel, wo ich mich wirklich noch gut gefühlt habe, bin ich heute schon ganz schön platt», sagte Steffen. «Mittlerweile freue ich mich schon über den Einzug ins Halbfinale. Ich freue mich, dass ich es noch mal versuchen darf.»

Die deutschen Rückenschwimmer Jan-Philip Glania und Yannick Lebherz haben derweil über 200 Meter das Halbfinale erreicht. Glania kam als Vorlauf-Sechster in 1:57,01 Minuten weiter, Lebherz schwamm in London in 1:58,07 auf Platz zwölf. Vorlaufschnellster war der Amerikaner Tyler Clary in 1:56,24 Minuten.