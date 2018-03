Schwere Champions-League-Gruppe für HC Leipzig

Aus unserem Archiv

Linz

Der HC Leipzig bekommt es in der Hauptrunde der Handball-Champions-League der Frauen mit gleich drei schweren Gegnern zu tun. In der Runde der besten acht Mannschaften Europas trifft der Meister in Gruppe A auf ETO Györ (Ungarn), Larvik HK (Norwegen) und Krim Ljubljana (Slowenien).