Schwache Zeit: Bolt trotz Sieg enttäuscht und ratlos

Aus unserem Archiv

Ostrau

Superstar Usain Bolt ist noch nicht in Olympia-Form. Der Weltrekordhalter aus Jamaika gewann beim Meeting in Ostrau zwar sein erstes 100-Meter-Rennen in Europa in diesem Jahr. Seine schwache Zeit von 10,04 Sekunden löste bei ihm aber nur Kopfschütteln und Ratlosigkeit aus.