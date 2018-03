Das Auftaktspiel zur neuen Saison in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen ist ausverkauft.

Natürlich ausverkauft: 80 645 Zuschauer werden den Saisonauftakt Dortmund gegen Bremen im Stadion verfolgen.

Foto: Friso Gentsch – DPA

Bereits am ersten Tag des freien Saisonverkaufs am Montag waren alle verfügbaren Tickets für das Spiel am 24. August vergriffen, teilte Borussia Dortmund mit. Insgesamt wurden 80 645 Karten verkauft, davon rund 6500 an die Bremer Fans.