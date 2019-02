„Richtiger Test“ für Neuer gegen Österreich

Der WM-Countdown für Manuel Neuer läuft: Gegen Österreich wird der Kapitän im Tor stehen. Sein 75. Länderspiel wird zum ultimativen Nummer-1-Test für Russland. Danach ist Löws „Fingerspitzengefühl“ gefragt. Beim Mini-Turnier glänzt Sané – und es müllert wieder.

