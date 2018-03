Rhein-Neckar Löwen geschwächt ins Saisonfinale

Die Rhein-Neckar Löwen müssen ihr Saisonfinale in der Handball-Bundesliga ohne Torhüter Henning Fritz und Rückraumspieler Krzysztof Lijewski bestreiten.

Löwen-Keeper Henning Fritz fällt verletzt aus.

Foto: Jens Wolf – DPA

Sowohl beim Auswärtsspiel gegen den TV Hüttenberg als auch im letzten Heimspiel gegen den Bergischen HC fallen beide Mannheimer verletzt aus.

Keeper Fritz hatte sich im Training einen Anriss des rechten vorderen Kreuzbandes zugezogen. Lijewski war in der Partie gegen die SG Flensburg-Handewitt in der vergangenen Woche umgeknickt. Die Ärzte diagnostizierten eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk – und damit das Aus des Linkshänders für die restliche Saison. Zuvor mussten bereits Rechtsaußen Patrick Groetzki wegen einer Meniskusoperation und Spielmacher Börge Lund aufgrund eines Eingriffs an der Leiste die Saison vorzeitig beenden.