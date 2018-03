RB Leipzig trennt sich von Trainer Pacult

Nur neun Tage nach der Verpflichtung von Sportdirektor Ralf Rangnick hat sich Fußball-Regionalligist RB Leipzig von Trainer Peter Pacult getrennt.

Peter Pacult ist nicht mehr Trainer von RB Leipzig.

Neuer Chefcoach ist Alexander Zorniger, der in der vergangenen Saison mit dem Süd-Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach knapp den Aufstieg verpasste. Der 44 Jahre alte Coach hatte 2009 als Co-Trainer von Markus Babbel beim VfB Stuttgart sogar fünf Monate lang Bundesliga-Erfahrung gesammelt.

Rangnick will über die Personalentscheidung und neue Strukturen im Verein bei einer Pressekonferenz am Mittwoch Auskunft geben. Der ehemalige Bundesliga-Trainer hatte nach seiner Burnout-Erkrankung erst in der vergangenen Woche das Amt als Sportdirektor von Red Bull Salzburg und Partner-Club RB Leipzig übernommen.

Die Trennung von Pacult war keine große Überraschung. Der Österreicher hatte RB Leipzig erst im Vorjahr übernommen, aber den angestrebten Aufstieg in die 3. Liga nicht geschafft. Über die Ablösung des 52 Jahre alten Ex-Profis war deswegen seit längerem spekuliert worden.