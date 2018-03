Rath und Hallmann deutsche Mehrkampf-Meister

Die Frankfurterin Claudia Rath und der Ahrensburger Christopher Hallmann haben sich bei den deutschen Mehrkampf-Meisterschaften in Frankfurt am Main die Titel gesichert.

Die 23 Jahre alte Rath hielt die Konkurrenz von Beginn an in Schach und war mit ihren 4274 Punkten am Ende sehr zufrieden. «Jetzt ist im Sommer die Norm für die EM mein Ziel», sagte die Lokalmatadorin. Platz zwei belegte Michelle Weitzel (Regensburg) vor Stefanie Saumweber (Ulm).

Wesentlich enger als bei den Frauen ging es bei den Männern zu. Am Ende hatte Hallmann mit 5859 Punkten gerade einmal sieben Zähler Vorsprung auf Steffen Kahlert (Wunstorf), dessen fulminante Aufholjagd im abschließenden 1000-Meter-Lauf nicht vom Erfolg gekrönt war. Platz drei belegte der Frankfurter Jan-Felix Knobel.