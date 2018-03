Rangnick startet mit neuem Elan bei RB Leipzig

Ralf Rangnick will das stagnierende Fußball-Projekt RasenBallsport Leipzig neu aufstellen. Das gab der 54-jährige Sportdirektor der RB-Franchise bei seinem ersten Deutschland-Auftritt nach seiner krankheitsbedingten Schaffenspause in Leipzig bekannt.

Sportdirektor Ralf Rangnick (l) und Coach Alexander Zorniger lenken die sportlichen Geschicke bei RB Leipzig.

Foto: Jan Woitas – DPA

Rangnick war erst vor zwei Wochen in sein neues Amt eingestiegen und hat nun bereits zwei Trainerwechsel initiiert. Zunächst räumte er in Salzburg auf, nun verschafft sich Rangnick einen Überblick in Leipzig. Das will er auch in Zukunft so handhaben: «Wir wollen in beiden Vereinen eine ähnliche Philosophie und Spielidee verankern.» Deshalb soll es auch zu einem regeren Austausch zwischen beiden Standorten kommen.

Rangnick stellte zugleich den neuen Cheftrainer Alexander Zorniger vor, Jahrgangsbester des vorigen Lehrgangs für Fußball-Lehrer: «Das war eine grundsätzliche Frage der Philosophie, nicht der Qualität», sagte Rangnick mit Verweis auf die Arbeit von Vorgänger Peter Pacult. Der Österreicher hatte den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga in der vorigen Saison trotz vieler Bundesligaerfahrener Spieler und eines Zweitliga-Etats verpasst. Rangnick will zudem die Mannschaft entscheidend verjüngen: «Spieler müssen hier herkommen, weil es der logische nächste Karrierestep ist und nicht, weil es andere Annehmlichkeiten gibt.»

Rangnick, der aufgrund eines Erschöpfungssyndroms vor zehn Monaten als Trainer beim FC Schalke 04 zurückgetreten war, zeigte sich in Leipzig voller Tatendrang. «Das ist eine einmalige Konstellation», sagte er zu seiner Funktion als Sportdirektor in Leipzig und Salzburg. Er sei bis vor zwei Wochen noch davon ausgegangen, als Trainer auf die Fußball-Bühne zurückzukehren, könne sich aber nun mit einer «Ratgeber»-Rolle anfreunden.

Denn nach dem ersten Kontakt mit RB-Besitzer Dietrich Mateschitz vor zwei Wochen ging alles ganz schnell. Diese Aufbruchsstimmung signalisierte Rangnick auch in Leipzig: «Heute beginnt eine neue Zeitrechnung – alle die bei der Reise mit dabei sein wollen, sind herzlich willkommen.»

Mit Verweis auf sein früheres Engagement beim ähnlich aufgestellten Projekt TSG Hoffenheim lobte Rangnick die Infrastruktur in Leipzig. «Das sind ganz andere Voraussetzungen als damals in Hoffenheim.» Dort musste neben einem Stadion zunächst auch eine medizinische Abteilung oder das Scouting aufgebaut werden. Dies sei in Leipzig nicht mehr der Fall. Dafür sei der sportliche Bereich schlechter aufgestellt, «immerhin starten wir noch eine Liga weiter unten und der Aufstieg ist heute deutlich schwieriger.»

Mit der Vergangenheit von RB Leipzig habe er nichts zu tun. «Wenn die besser gewesen wäre, würden wir alle jetzt nicht hier sitzen», meinte der Fußball-Lehrer. Nun wolle er seine Philosophie verankern und sämtliche «Puzzleteile» anbieten, um das ambitionierte Projekt und dabei vor allem die Mannschaft endlich zum Erfolg zu führen. Am Ende blickte Rangnick in die fast 45 000 Zuschauer fassende Arena, Spielort der Fußball-WM 2006 und sagte: «In ein paar Jahren werden wir sagen, das Stadion ist nicht groß genug.»