Podolskis erstes Rooaarr: Premier League startet

Kurz vor der Tea Time erlebt Lukas Podolski sein erstes Rooaarr. Wenn der Kölsche Jung am Samstag sein Pflichtspieldebüt für den FC Arsenal gibt, werden ihm die Fans im Londoner Emirates-Stadion mit dem England-typischen Brunftschrei den Weg in ein neues Fußball-Leben weisen.

Für Lukas Podolski (l) beginnt beim FC Arsenal die erste Saison in der Premier League.

Foto: Caroline Seidel – DPA

«Power und Passion» (Kraft und Leidenschaft) erwartet nicht nur Trainer Arsène Wenger von seinem deutschen Sommertransfer. Mag der Auftaktgegner Sunderland für Premier-League-Verhältnisse recht profan sein; Podolski weiß sofort, worum es auf der Insel geht. «Als Fußballer musst du immer bereit sein – du bist auf dem Platz um zu siegen», sagte er auf der Homepage der Gunners. Fünf bis sechs Mannschaften hat der neue Teamkollege von Per Mertesacker als Titelanwärter ausgemacht. «Und wir sind eine davon», sagt Podolski.

Forsche Töne kommen bei Arsenal an. Die Titelsehnsucht ist nach sieben Jahren ohne Trophäe groß. Die Konkurrenz von Rekordmeister Manchester United und aktuellem Champion Manchester City war zuletzt enteilt. Dass Robin van Persie kurz vor dem Saisonauftakt von den Gunners zu United wechselte, scheint das Kräfteverhältnisse zu zementieren. Podolskis persönliche Hoffnung nach dem 30-Millionen-Euro-Transfer des Niederländers erfüllte sich nicht. Die plötzlich vakante Rückennummer 10 bekam am Freitag Jack Wilshere zugesprochen. Der lange verletzte Jungstar spielt seit seinem zehnten Lebensjahr für den Club.

Schwerer als Podolski dürfte es Marko Marin beim FC Chelsea haben. Ein Platz in der Startelf des Champions-League-Siegers wäre für den Ex-Bremer auch nach auskurierter Oberschenkelblessur eine Überraschung. Die West-Londoner streben nach ihrem Europa-Coup nun auf heimischen Terrain nach Wiedergutmachung. Platz sechs in der abgelaufenen Saison entsprach bei weitem nicht den Ansprüchen.

Doch die Dichte in der Spitze ist in England groß. Tottenham Hotspur (mit dem deutschen Co-Trainer Steffen Freund) will wie Arsenal weiter nach oben. Der FC Liverpool lechzt nach Jahren der Enttäuschungen ebenso auf die Rückkehr in die Top Vier. Einstige Mittelklasse-Teams wie Newcastle United drängen nach oben. Arsenal-Coach Wenger änderte seine Taktik aus den Vorjahren und kaufte prominent ein. Neben Podolski kamen Olivier Giroud aus Montpellier und Santi Cazorla aus Malaga.

Überstrahlt wird Englands Giganten-Kampf vom Duell in Manchester. United und ihr erfolgsbesessener Uralt-Coach Alex Ferguson haben die Last-Second-Niederlage im Meisterkampf gegen City im Mai längst nicht verwunden. Neben van Persie kam auch Dortmunds Japaner Shinji Kagawa – gemeinsam mit Wayne Rooney und Danny Welbeck haben die Red Devils eine erstaunliche Offensivkraft.

City-Trainer Roberto Mancini versucht, nach einem Sommer ohne eigene Rekordtransfers recht clever den Druck Richtung Old Trafford zu schieben. «Ich glaube, United ist der Favorit. Wir sind eine junge Mannschaft und wir müssen besser werden, jeden Monat, jedes Jahr.»