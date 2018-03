Olympiastart möglich: Trotz Nagels Pech mit Corradina

Bundestrainer Otto Becker hat dem Springreiter Carsten-Otto Nagel trotz einer langen Zwangspause seines Toppferdes Corradina Hoffnungen für einen Olympia-Start gemacht.

Foto: Uwe Anspach – DPA

Die 14 Jahre alte Schimmelstute hatte nach einer Zahnoperation vor zwei Monaten lange an Entzündungen gelitten. Sie befindet sich mittlerweile im Aufbautraining, kann aber nicht an den deutschen Meisterschaften teilnehmen. «Wenn sich einer in den vergangenen drei Jahren einen Bonus erarbeitet hat, dann Carsten-Otto», sagte Becker zu den Olympia-Chancen des 49-Jährigen aus Norderstedt.

«Es ist kein Selbstläufer», fügte Becker an. «Er hängt im Zeitplan hinterher. Wenn jetzt nichts mehr kommt, ist es aber noch machbar.» Der Reiter will Corradina über kleinere Prüfungen wieder in Form bringen. Nagel war zuletzt der erfolgreichste Reiter in der deutschen Equipe. Er trug mit Corradina zum Gewinn der Mannschafts-Titel bei den Weltmeisterschaften 2010 und den Europameisterschaften 2011 bei. Zudem wurde er 2009 und 2011 jeweils EM-Zweiter im Einzel.

Der Start bei den deutschen Meisterschaften in Balve in der nächsten Woche kommt für Nagel und Corradina noch zu früh. Der erste Auftritt bei einem großen Turnier ist für das CHIO in Rotterdam Ende Juni geplant. Eine Woche später soll Nagel mit Corradina beim CHIO in Aachen starten. Nach diesem Turnier benennt Becker die vier Paare plus Ersatz für die Olympischen Spiele in London.