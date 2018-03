Olympiasieger Harting siegt zum 31. Mal in Folge

Diskus-Olympiasieger Robert Harting hat sich auch bei der zweiten Auflage des Neubrandenburger Leichtathletik-Meetings in die Siegerliste eingetragen.

Robert Harting blieb auch im 31. Wettkampf in Serie ungeschlagen.

Foto: Kerim Okten – DPA

Der 27 Jahre alte Welt- und Europameister kam am Sonntag gleich im ersten Versuch auf 68,00 Meter und blieb damit auch im 31. Wettkampf in Serie ungeschlagen. «In den letzten Tagen hatte ich sehr viel Stress. Deshalb bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es ist wichtig, sich zu Hause im Wettkampf zu zeigen», sagte Harting. Der Berliner setzte sich im Duell mit dem zweimaligen Olympiasieger Virgilijus Alekna aus Litauen durch. Alekna kam in seinem besten Versuch auf 66,16 Meter. Harting hatte bei dem Sportfest in Neubrandenburg bereits 2010 gesiegt.