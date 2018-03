Olympia 2020: Tokio gegen Madrid und Istanbul

Aus unserem Archiv

Québec

Aus dem Fünfkampf um die Olympischen Spiele 2020 ist ein Dreikampf geworden: Tokio, Madrid und Istanbul wurden von der IOC-Exekutive in Québec als Bewerber in die Finalrunde geschickt, Doha und Baku/Aserbaidschan dagegen wie vor vier Jahren bereits in der Vorauswahl aussortiert.