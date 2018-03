Nguyen holt erste deutsche Barren-Medaille seit 1988

Marcel Nguyen hat mit Silber die erste Olympia-Medaille seit 24 Jahren für deutsche Turner am Barren erkämpft.

Marcel Nguyen gewann seine zweite Silbermedaille.

Foto: Friso Gentsch – DPA

Sechs Tage nach seinem überraschenden zweiten Platz im Mehrkampf turnte der Sportsoldat aus Unterhaching seine schwierige Übung an seinem Spezialgerät sicher durch und musste mit 15,800 Punkten nur dem Chinesen Feng Zhe den Vortritt lassen. Feng erhielte 15,966 Punkte für seine Übung.

Als letzter deutscher Turner hatte der Leipziger Sven Tippelt 1988 in Seoul mit Bronze eine Medaille am Barren gewonnen. Bronze ging diesmal an den Franzosen Hamilton Sabot mit 15,566 Zählern. Weltmeister Danell Leyva aus den USA hatte die Qualifikation für das Finale verpasst.

Zum Auftakt des letzten Finaltages der Turner vor wiederum 15 000 Zuschauern in der voll besetzten North Greenwich Arena war der Tsukahara-Abgang, den derzeit kein anderer Turner der Welt beherrscht, der Höhepunkt von Nguyens spektakulärer Übung. Unmittelbar vor ihm war Top-Favorit Feng Zhe an die Holme gegangen und glänzte nach einem noch um 0,2 Punkte höheren Ausgangswert von 7,0.