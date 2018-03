Neuer sagt Länderspiel gegen Argentinien ab

Nationaltorwart Manuel Neuer hat seine Teilnahme für das Test-Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Argentinien am Mittwoch in Frankfurt verletzungsbedingt abgesagt.

Manuel Neuer wird gegen Argentinien nicht das deutsche Tor hüten.

Foto: Jens Wolf – DPA

Wegen einer starken Beckenkammprellung müsse der 26-Jährige ein paar Tage kürzertreten und könne nicht anreisen, schrieb er auf seiner Facebook-Seite. Die Blessur hatte er sich am Abend im Supercup-Finale beim 2:1-Sieg des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund zugezogen. «Schade, wäre gern dabei gewesen und hoffe, dass die Kollegen dennoch einen Sieg einfahren», meinte Neuer via Facebook. Der Torhüter habe noch am Abend mit Bundestrainer Joachim Löw telefoniert und ihm für das Prestigeduell mit dem zweimaligen Weltmeister abgesagt, hieß es auf der Homepage des FC Bayern.