Nach Titelverteidiger Alexander Zverev haben auch die deutschen Tennisspieler Philipp Kohlschreiber und Maximilian Marterer ihre Zusage für das Sandplatzturnier in München gegeben.

„Der Center Court hat etwas von Wohnzimmer für mich, in dem ich mich sehr wohl fühle“, sagte der Augsburger Kohlschreiber in einer Pressemitteilung des Veranstalters am Montag. Kohlschreiber hat das ...