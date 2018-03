MVP Bryant spielt auch kommende Saison in Ulm

John Bryant trägt auch in der kommenden Saison das Trikot von Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm.

John Bryant (l) bleibt den Ulmern treu.

Foto: Fabian Stratenschulte – DPA

Wie der Club mitteilte, hat sich der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen Bundesligasaison «trotz deutlich höher dotierter Angebote» für einen Verbleib beim deutschen Vizemeister entschieden. Der 24-jährige US-Amerikaner kehrt zum Trainingsauftakt am 23. August nach Deutschland zurück; Center Bryant geht in seine dritte Saison in Ulm. «Das waren die nervenaufreibendsten Vertragsverhandlungen, die ich jemals geführt habe», sagte Manager Thomas Stoll. «Wir sind sehr froh, dass John ein weiteres Jahr für Ulm auflaufen wird», meinte Trainer Thorsten Leibenath.