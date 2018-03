Mourinho will «The only one» heißen

Nachdem er als erster Fußball-Trainer in Spanien, Italien und England Meister geworden ist, reicht José Mourinho der Titel «The special one» nicht mehr – künftig möchte er gern «The only one» genannt werden.

Fußball-Trainer José Mourinho zeichnet ein sehr großes Selbstbewusstsein aus.

Foto: Tiago Petinga – DPA

«Ob man mich mag oder nicht, ich bin der einzige, der die drei bedeutendsten Ligen der Welt gewonnen hat», sagte der Coach von Real Madrid dem portugiesischen Fernsehsender SIC. «Also sollten mich die Leute statt "The special one" vielleicht "The only one" nennen.»

Seinen aktuellen Beinamen hatte sich der 49-Jährige vor acht Jahren selbst gegeben, als er vom FC Porto nach London zum FC Chelsea wechselte. Die englischen Zeitungen griffen den Spitznamen gerne auf. Vor seinen Titeln in England (mit Chelsea), Spanien (mit Madrid) und Italien (mit Inter Mailand) hatte Mourinho mit dem FC Porto außerdem zweimal die portugiesische Meisterschaft gewonnen.