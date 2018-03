Motiviert in Hälfte zwei: Erfolg für TuS-Frauen

Gelungener Wiedereinstieg: Die Rheinhessenliga-Handballerinnen der TuS Kirn haben sich mit einem 27:20 (13:10)-Sieg beim HSV Alzey zurückgemeldet. Dass nicht alles rund lief, ließ sich nach der fünfwöchigen Spielpause und angesichts der angespannten Personalsituation verschmerzen. „Die Hauptsache ist, dass wir gewonnen haben und mit zwei Punkten ins neue Jahr gestartet sind“, sagte TuS-Trainer Dejan Dobardzijev.

Gut gestartet war sein Team auch in die Partie beim Tabellenneunten. Die Abwehr stand sicher, auch im Angriff arbeiteten die Kirnerinnen gut zusammen und setzten sich schnell ab. 6:1 stand es nach neun Minuten, 11:4 hieß es weitere neun Minuten später. Doch bis zur Pause büßten sie ihre Souveränität etwas ein. „Wir haben drei, vier technische Fehler gemacht, waren ein bisschen unkonzentriert. Dadurch ist Alzey zurückgekommen“, berichtete Dobardzijev. Bis auf zwei Tore (10:12/30.) arbeiteten sich die Gastgeberinnen heran.

In der Halbzeit sammelten sich die Gäste. Motiviert starteten sie in die zweite Hälfte und rückten mit vier Treffern in Folge (17:10) die Verhältnisse wieder zurecht. „Mit unserem dünnen Kader war es nicht so leicht, aber mein Team hat das ganz gut gelöst“, lobte der TuS-Coach, der zu Jahresbeginn eine Zwischenbilanz zog: „Wir haben jetzt 14 Punkte. Ohne den Schiedsrichter-Abzug hätten wir 16 und damit so viele wie die Topteams. Das ist ein bisschen schade.“ tip

TuS Kirn: Baesler – Holzhauser (13/3), Rothenberger (4), Regitz (3), Alt (2), Bertram (2), Brase (2), Becker (1), C. Beyer.