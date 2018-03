Mischa Zverev zieht in Brisbane in Runde zwei ein

Tennisprofi Mischa Zverev hat beim ATP-Turnier in Brisbane zum Start ins neue Jahr den Sprung in die zweite Runde geschafft.

Mischa Zverev setzte sich in der ersten Runde in Brisbane durch.

Foto: Glenn Hunt – dpa

Der 30 Jahre alte Hamburger bezwang den Australier John-Patrick Smith in 1:28 Stunden mit 6:4, 7:5. Im Achtelfinale trifft der Weltranglisten-33. nun entweder auf den Argentinier Federico Delbonis oder den Amerikaner Michael Mmoh. Mischa Zverev ist der einzige deutsche Profi, der bei dem mit 468 910 Dollar dotierten Hartplatzturnier im australischen Brisbane am Start ist. Das ATP-Turnier gilt als Vorbereitungs-Veranstaltung für die Australian Open, die am 15. Januar beginnen.

Beim ATP-Turnier in Katars Hauptstadt Doha ist Cedrik-Marcel Stebe unterdessen gleich in Runde eins gescheitert. Nach einem 1:6 im ersten Satz gegen den Russen Andrej Rublew gab der 27 Jahre alte Profi aus Vaihingen das Match am Montag auf. Florian Mayer verlor ebenfalls. Der Bayreuther musste sich dem griechischen Qualifikanten Stefanos Tsitsipas 6:4, 5:7, 4:6 geschlagen geben.