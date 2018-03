Michael Owens Pferd soll in Hamburg laufen

Der drei Jahre alte Hengst Brown Panther aus dem Besitz des ehemaligen englischen Fußball-Nationalspielers Michael Owen soll die Zugnummer beim deutschen Galopp-Derby in Hamburg werden.

Dem Pferd war in der vergangenen Woche beim legendären Royal-Ascot-Meeting ein überlegener Sieg gelungen. Seither ist der Derbystart von seinem Team geplant. «Ich werde mir in Kürze die Bahn in Hamburg anschauen», sagte Trainer Tom Dascombe. «Es ist aber der Plan, dass wir in Hamburg starten.» Brown Panther ist ein Sohn von Shirocco, der das Derby 2004 gewann. Brown Panther hat bei fünf Starts viermal gewonnen, davon die letzten drei Rennen in Serie.

Owen ist nicht nur Besitzer, sondern auch Züchter des Hengstes. Seit vielen Jahren frönt der 31 Jahre alte Mittelstürmer von Manchester United seinem Hobby Galopprennsport.

Die Derbywoche in Hamburg beginnt am Wochenende mit den ersten Rennen. Sie umfasst in diesem Jahr sechs Renntage. Höhepunkt ist das Derby um das legendäre Blaue Band am 3. Juli.