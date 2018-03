Mainz 05: Wenn der Ausnahmefall zum Regelfall wird

Nach einer wochenlangen Sommervorbereitung kommen endlich wieder die Spiele, in denen die Ergebnisse zählen. Die Fußballsaison 2012/13 beginnt an diesem Wochenende mit der ersten Runde im DFB-Pokal.

Die Fußballsaison 2012/13 beginnt an diesem Wochenende mit der ersten Runde im DFB-Pokal. Ein Wettbewerb, der sich dadurch auszeichnet, dass sich vergeigte Spiele nicht mehr korrigieren lassen. Der FSV Mainz 05 tritt am Sonntagabend (20.30 Uhr) im Koblenzer Stadion "Am Oberwerth" gegen den SV Roßbach/Verscheid an. Da der Gegner in der Oberliga um Punkte kämpft, ist der Anspruch des Bundesligisten sonnenklar definiert.

"Wir wollen eine Runde weiterkommen, damit wären wir dann zufrieden", erklärte Thomas Tuchel am Freitag in der ersten Vorschau-Pressekonferenz im Medienraum in den Katakomben der Coface Arena. Und selbstverständlich, sagte der 05-Cheftrainer, solle dieser Erfolg binnen der 90 Minuten bewerkstelligt werden. Und nicht erst nach Verlängerung oder gar nach Elfmeterschießen.

Möglich, lange gut zu verteidigen

Die Konstellationen in der ersten Runde des DFB-Pokals sind bekannt, aber immer wieder spannend. Ein physisch, spielerisch und taktisch haushoch überlegener Erstligist duelliert sich mit einem mittelprächtigen Fünftligisten. Im Basketball oder Handball würden in diesem Fall nicht die geringsten Zweifel aufkommen über den Sieger. Im Fußball ist das anders. "Es ist möglich, als Oberligist mit acht, neun, zehn Mann in der eigenen Hälfte sehr lange gut und intensiv zu verteidigen, auch gegen einen Bundesligisten", erzählte Tuchel. Und wenn dann das Ergebnis lange eng bleibt, dann können sich diese berühmten Situationen ergeben, aus denen sich seit Jahrzehnten die legendären Pokalsensationen speisen.

Wenn der FSV Mainz 05 20 Mal gegen den SV Roßbach/Verscheid antrete, dann gebe es sicher 19 Mal keine Probleme, so Tuchel. Der Pokal kümmert sich allerdings sehr häufig um diese eine noch fehlende Variante: Der Außenseiter wächst über sich hinaus und wirft den weniger solide arbeitenden Topfavoriten aus dem Wettbewerb – oder bringt den Topfavoriten zumindest an den Rand einer Niederlage. Warum der Ausnahmefall so häufig zum Regelfall wird, das weiß kein Mensch. Vielleicht deshalb, weil alle Trainer dieser Welt vor dem Außenseiter und vor einer möglichen eigenen Überheblichkeit derart kreativ und wortreich warnen, dass sich für den Favoriten – nach dem Gesetz der sich selbst erfüllenden Prophezeiung – gar nichts anderes ergeben kann als: Stress.

Statistik erzählt von Problemen

Die 05er brauchten 2008 beim SV Babelsberg die Verlängerung, 2009 kam das Erstrunden-Aus beim VfB Lübeck, 2010 zitterten sich die Mainzer beim Berliner AK zu einem 2:1, 2011 brauchte es beim SVN Zweibrücken wieder die Verlängerung. Merkwürdig. Diese 19:1-Konstellation birgt wenig Überraschungen. Keine Probleme, das ergibt sich ganz offenbar nur ausgesprochen selten.

Natürlich haben Kotrainer Arno Michels und Videoanalyst Benni Weber den Gegner am Mittwochabend in dessen Oberligaheimspiel (siehe unten) beobachtet und anschließend ausgewertet. "Ganz normal, das fließt mit ein in unsere Vorbereitung", erläuterte Tuchel. Aber überragend werthaltige Erkenntnisse haben sich da nicht ergeben. Oder anders ausgedrückt: Jeder weiß, dass der SV Roßbach/Verscheid am Sonntagabend mit einer riesigen Leidenschaft nur darauf aus sein wird, vielbeinig die eigene Hälfte zu verrammeln und den eigenen Strafraum abzudichten. Da muss der Favorit durch. Wie auch immer.

"Für uns ist es wichtig, dass wir Tempo machen und unser Spiel durchdrücken", erklärte Tuchel. "wir wollen da ernsthaft und zielstrebig rangehen und uns das große Zittern ersparen." Und das mit der aktuell stärksten Aufstellung. Die einfachste Lösung wäre es, in den ersten 20 Minuten direkt die ersten zwei, drei Torchancen zu nutzen. Im anderen Fall kann es ein Geduldsspiel werden. "Da geht es dann darum, dass wir nicht Frust schieben oder irgendwann ganz den Faden verlieren", so Tuchel. Dann geht es nur noch darum, eine Runde weiterzukommen. Egal wie.

Gutes Mittel: Gegenpressing

Meist wird erzählt, man müsse gegen diese unterklassigen Bollwerke sehr schnell und direkt kombinieren, viele Doppelpässe spielen, betont über die Flügel angreifen. All das ist richtig. Aber die Erfahrung lehrt: Mit das beste Mittel für den Favoriten ist das konsequente, überfallartige Gegenpressing. Wer mit physischer Gewalt dem Außenseiter in dessen Hälfte permanent die Kugel wieder wegnimmt, der hat die Aussicht auf Torchancen nach sehr einfachen Spielzügen. Wenn viele Tore fallen in diesen Konstellationen, dann resultieren zwei, drei der ersten Treffer nicht aus großer Spielkunst, sondern aus dem Gegner aufgezwungenen Fehlern.

Große Überraschungen wird es in der 05-Startelf sicher nicht geben. Der flinke und spielerisch starke Zdenek Pospech wird als Rechtsverteidiger wahrscheinlich eher zum Zug kommen als der gelernte Stopper Niko Bungert. Und wenn Bungert in die Innenverteidigung zurückkehrt, dann könnte Jan Kirchhoff von dort auf die Sechserposition rücken. Womit die MRZ bei der folgenden möglichen Startelf wäre: Wetklo – Pospech, Bungert, Noveski, Caligiuri – Kirchhoff, Soto – N. Müller, Ivanschitz, Choupo-Moting – Szalai. Reinhard Rehberg