Magdeburg erkämpft 29:29 bei Tatran Presov

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat sich eine gute Ausgangsposition für sein erstes Europacup-Halbfinale seit 2007 geschaffen.

Yves Grafenhorst war mit neun Treffern bester Werfer beim SCM.

Foto: Jens Wolf – DPA

Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit erkämpfte sich der einstige Champions-League-Sieger im Viertelfinal-Hinspiel des EHF-Pokals ein 29:29 (9:13) bei Tatran Presov. Beste Werfer für den Bundesliga-Sechsten waren in der mit 3500 Zuschauern ausverkauften Stadthalle von Presov Yves Grafenhorst mit neun Treffern und Bennet Wiegert mit sechs Toren. Das Rückspiel findet am kommenden Samstag (15.00 Uhr) in der Magdeburger Getec-Arena statt.

Die Magdeburger machten sich das Leben in der ersten Halbzeit selbst schwer, indem sie vor dem Tor der Slowaken sündigten. So lag der Bundesligist beim 8:13 bereits mit fünf Toren hinten, ehe er sich in der zweiten Hälfte seiner Stärken besann. Durch eine bessere Abwehr kamen die Magdeburger zu Kontertoren. Eine zwischenzeitliche 19:17-Führung (42. Minute) verspielte der EHF-Pokalsieger von 2007 zwar wieder, kam aber in der Schlussminute durch Damir Doborac noch zum verdienten und wichtigen Ausgleich.