Lynch siegt in Hagen beim Eröffnungsspringen

Hagen bei Osnabrück (dpa) – Das Eröffnungsspringen des internationalen Reitturniers in Hagen bei Osnabrück hat der Ire Denis Lynch gewonnen. Der in Münster lebende Springreiter siegte im Sattel von Night Train nach einem Ritt ohne Strafpunkte in 52,99 Sekunden.