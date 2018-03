Löwen beenden Vorrunde der Champions League mit Sieg

Leon-Rot (dpa). Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Champions-League die Vorrunde in der Gruppe A mit dem siebten Sieg im zehnten Spiel beendet.

Alexander Petersson erzielte fünf Tore.

Foto: Uwe Anspach – DPA

Im sportlich bedeutungslosen Vergleich mit dem slowenischen Meister Celje Pivovarna Lasko setzte sich der Bundesligist vor 1509 Zuschauern in St. Leon-Rot mit 35:25 (19:12) durch. Erfolgreichste Werfer der Gastgeber waren Alexander Petersson, Andy Schmid und Gedeon Guardiola mit je fünf Treffern.

Die Löwen standen schon vorzeitig als Tabellenzweiter fest, ebenso waren die gleichfalls für das Achtelfinale qualifizierten Gäste von Rang drei nicht mehr zu verdrängen. Die Löwen treffen in der K.o.-Runde auf einen Tabellendritten der drei Parallelgruppen. Ausgelost werden die Achtelfinalpaarungen am 25. Februar.

Ähnlich wie beim 32:23-Sieg am Sonntag in St. Petersburg nutzte Trainer Gudmundur Gudmundsson die Pflichtaufgabe, um auch den sonst weniger eingesetzten Spielern Matchpraxis zu verschaffen. Auf Kapitän Uwe Gensheimer und Torhüter Niklas Landin, die beide leicht angeschlagen waren, verzichteten die Nordbadener. Am kommenden Sonntag (20.15 Uhr) sind die Löwen in der Bundesliga gefordert, wenn der aktuelle Tabellenvierte den SC Magdeburg empfängt.