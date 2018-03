Letzter Test für Handballer – Höhepunkt im EM-Casting

Sechs Tage vor ihrem Start in die EM bestreiten die deutschen Handballer ihr letztes Testspiel. Gegen Island wollen die Spieler von Bundestrainer Prokop letzte Argumente liefern. Denn vier von ihnen dürfen nicht mit nach Kroatien.

Rune Dahmke muss liefern, um bei der kommenden EM dabei zu sein.

Foto: Axel Heimken – dpa

Neu-Ulm (dpa). Für die EM-Wackelkandidaten im deutschen Handball-Nationalteam ist es die letzte Chance.

Beim abschließenden Testspiel vor dem kontinentalen Turnier in Kroatien müssen sie sich am Sonntag (14 Uhr) gegen Island beweisen – sonst bleiben sie in der Heimat. Derzeit hat Bundestrainer Christian Prokop noch vier Spieler zu viel in seinem Kader.

WACKELKANDIDATEN: Spieler wie Bastian Roscheck, Marian Michalczik oder sogar Europameister Rune Dahmke müssen bei der EM-Generalprobe in Neu-Ulm liefern. Vor allem für die beiden Newcomer Roscheck und Michalczik scheint ein EM-Ticket unwahrscheinlich. Völlig offen ist dagegen der vierte Streichkandidat. Auch hier könnte es mit Maximilian Janke einen Newcomer treffen. Möglich ist aber auch, dass Prokop einen seiner drei Linkshänder aus dem rechten Rückraum als Option zunächst in Deutschland lässt.

ABLAUF: Nach dem Match gegen die Isländer wird Prokop sich zunächst mit seinem Co-Trainer Alexander Haase beraten. Danach erfahren es die betroffenen Spieler, anschließend die Mannschaft. Öffentlich kommunizieren wird der Deutsche Handballbund (DHB) die Entscheidung des Bundestrainers wahrscheinlich Anfang kommender Woche.

DEMUT: Trotz des überzeugenden Auftritts im ersten Spiel gegen Island am Freitag wirkte Prokop alles andere als entspannt. „Es ist für uns ein sehr guter Test, ob wir auch im zweiten Spiel eine solche Leistung wiederholen können“, sagte er nach dem 36:29. „Das wird nicht leicht.“ Vor allem mit Islands Topstars Aron Pálmarsson und Gudjon Valur Sigurdsson hatte die DHB-Auswahl in der Anfangsphase Probleme.