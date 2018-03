Kugelstoß-Weltmeister Storl bleibt in Chemnitz

Kugelstoß-Weltmeister David Storl bleibt seinem Verein LAC Erdgas Chemnitz treu. Der 21-Jährige hat nach eigenen Angaben zwar Angebote von anderen Clubs.

Kugelstoßer David Storl beibt in Chemnitz.

Foto: Bernd Thissen. – DPA

«Aber ich bleibe in Chemnitz und das wird auch immer so bleiben, denke ich», sagte Storl in einem Interview auf der Homepage des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. «Hier habe ich mein Umfeld, mit meinem Arzt, meinen Sponsoren, meinem Autohaus. Es ist familiär und alle sind gute Freunde geworden. Das möchte ich nicht missen.»

Storl hatte bei der WM in Daegu/Südkorea überraschend Gold mit 21,78 Metern gewonnen. «Die Leute denken, dass ich im nächsten Jahr eine Olympiamedaille nachlege. Natürlich habe ich auch Erwartungen an mich selbst. Erst einmal muss ich aber gesundbleiben und den Winter überstehen», sagte der deutsche Meister.