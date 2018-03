Kohlschreiber klettert in Weltrangliste auf Platz 16

Philipp Kohlschreiber hat sich nach seinem Final-Einzug in Kitzbühel auf Platz 16 der Tennis-Weltrangliste verbessert.

Philipp Kohlschreiber war noch nie zuvor in seiner Karriere so gut notiert.

Foto: Facundo Arrizabalaga – DPA

Das geht aus dem am Montag veröffentlichten neuen Ranking hervor, in dem der Augsburger einen Sprung um sieben Plätze nach oben machte und so gut notiert ist wie nie zuvor in seiner Karriere. Zweitbester deutscher Profi ist Florian Mayer aus Bayreuth als 22. vor dem Wahl-Amerikaner Tommy Haas auf Rang 36.

Kohlschreiber hatte am Samstag das Endspiel beim ATP-Turnier in Kitzbühel gegen den Niederländer Robin Haase verloren und anschließend wegen einer Adduktoren-Zerrung seinen Olympia-Start absagen müssen. An der Spitze der Weltrangliste liegt weiter Roger Federer vor Novak Djokovic, Rafael Nadal und Andy Murray.

In der Damen-Wertung bleibt Olympia-Starterin Angelique Kerber aus Kiel als Siebte beste deutsche Spielerin. Angeführt wird das WTA-Ranking von der Weißrussin Victoria Asarenka vor Agnieszka Radwanska. Die Polin war am Sonntag in der ersten Runde des olympischen Tennisturniers überraschend an Julia Görges aus Bad Oldesloe gescheitert. Die Fed-Cup-Spielerin ist in der Rangliste 24.