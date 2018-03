Khedira und Özil schießen Real zum Sieg

Sami Khedira und Mesut Özil haben Real Madrid dem Achtelfinale der Champions League ein großes Stück näher gebracht. Die deutschen Fußball-Nationalspieler erzielten beim 4:0 (1:0) gegen Olympique Lyon je einen Treffer.

Sami Khedira traf zum 2:0 gegen Olympique Lyon. Es war sein erstes Tor überhaupt für Real Madrid.

Foto: Juan Carlos Hidalgo. – DPA

Nach der Führung durch den ehemaligen Olympique-Spieler Karim Benzema (19. Minute) erhöhte Khedira mit seinem ersten Treffer für Real überhaupt auf 2:0 (47.), Özil (55.) machte wenig später mit Hilfe des französischen Torwarts Hugo Lloris später alles klar. Sergio Ramos (81.) sorgte für den Endstand.

ManUnited-Star Wayne Rooney feiert seinen ersten Elfmeter-Treffer in Bukarest. Foto Robert Ghement. Foto: DPA

Nach getaner Arbeit durften Özil und Khedira nach ihren Auswechslungen in der 2. Halbzeit vorzeitig duschen gehen. In der Tabelle der Gruppe D liegt Real mit neun Punkten klar vor Lyon und Ajax Amsterdam (beide 4), das 2:0 bei Dinamo Zagreb gewann.

Edin Dzeko (M) tat sich mit Manchester City gegen den FC Villarreal lange Zeit schwer.

Foto: Robin Parker. – DPA

In der Gruppe des FC Bayern München bezwang Manchester City den FC Villarreal dank eines Last-Minute-Tors von Sergio Aguero 2:1 (1:1). Der Argentinier traf in der dritten Minute der Nachspielzeit. Cani hatte die Spanier in Führung geschossen (4.), Carlos Marchena mit einem Eigentor kurz vor der Pause für das Team um den ehemaligen Wolfsburger Edin Dzeko ausgeglichen. In der Tabelle ist City mit vier Zählern dem SSC Neapel (5) auf den Fersen. Der FC Bayern führt nach dem 1:1 in Neapel weiter mit nun 7 Punkten.

Die Ex-Bundesligaspieler Alex Frei (l) und Marco Streller verloren mit dem FC Basel gegen Benfica Lissabon.

Foto: Alessandro della Bella. – DPA

Rumäniens Meister Otelul Galati mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi Dorinel Munteanu als Trainer unterlag Manchester United 0:2. Es bedurfte tatkräftiger Mithilfe der Gastgeber für die Führung des klaren Favoriten. Ein klares Handspiel ahndete Schiedsrichter Felix Brych aus München mit Strafstoß, den Wayne Rooney (64.) sicher verwandelte. Wenig später kassierte United-Kapitän Nemanja Vidic nach Foulspiel die Rote Karte. Erneut Rooney (90.) machte mit seinem zweiten Strafstoß alles klar.

Die Moskauer um den Brasilianer Vagner Love (v) hatte mit Trabzonspor keine Probleme.

Foto: Juri Kotschetkow. – DPA

Im ersten Spiel nach dem Weggang von Trainer Thorsten Fink zum Hamburger SV unterlag der FC Basel Benfica Lissabon 0:2. Die Portugiesen (7 Punkte) liegen nun vor Manchester (5) und Basel (4). Neuling Galati (0) zahlt weiter Lehrgeld.

In der ausgeglichenen Gruppe B fertigte ZSKA Moskau die Türken aus Trabzonspor 3:0 ab und feierte seinen ersten Sieg, der OSC Lille unterlag Inter Mailand 0:1.