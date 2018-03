Kerber und Zverev unterliegen im Finale des Hopman Cups

Mit dem dritten Titel beim Hopman Cup wurde es für Team Deutschland nichts. Angelique Kerber und Alexander mussten sich in Perth dem Schweizer Duo Belinda Bencic und Roger Federer geschlagen geben.

Alexander Zverev und Angelique Kerber (r) musste sich im Hopman-Cup-Finale Belinda Bencic und Roger Federer geschlagen geben.

Foto: Tony Mcdonough – dpa

Perth (dpa). Das deutsche Tennis-Team hat den erstmaligen Gewinn des Hopman Cups seit 23 Jahren verpasst.

Wahrte mit ihrem Sieg im Einzel die deutschen Chancen auf den Sieg beim Hopman Cup: Angelique Kerber.

Foto: Tony Mcdonough – dpa

Angelique Kerber und Alexander Zverev unterlagen im Finale der inoffiziellen Mixed-WM in Perth im entscheidenden Mixed gegen die Schweizer Belinda Bencic und Roger Federer mit 3:4 (3:5), 2:4. Damit setzte sich das Schweizer Duo im Endspiel in Australien mit 2:1 Siegen durch und gewann den Wettbewerb bei der vierten Endspielteilnahme bereits zum dritten Mal. Federer hatte den Hopman Cup vor 17 Jahren schon mit Martina Hingis geholt.

Musste sich zum Auftakt des Hopman-Cup-Finales Roger Federer geschlagen geben: Alexander Zverev.

Foto: Tony Mcdonough – dpa

„Es ist nicht das Ergebnis, das wir uns gewünscht haben“, sagte Kerber, „aber Gratulation an Belinda und Roger. Ihr seid ein großartiges Team und habt es wirklich verdient, den Titel zu gewinnen.“ Die Kielerin, ehemalige Nummer eins der Weltrangliste, hatte Bencic zuvor in ihrem Einzel 6:4, 6:1 geschlagen. Die 29 Jahre alte Kerber präsentierte sich dabei genau wie in den vergangenen Tagen in guter Form. Vor allem im zweiten Satz überzeugte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin. Es war ihr erster Sieg gegen Bencic im vierten Aufeinandertreffen mit der Schweizerin.

Zverev hatte gegen Federer, ehemals Führender der Weltrangliste und 19-maliger Grand-Slam-Sieger, mit 7:6 (7:4), 0:6, 2:6 am Ende deutlich verloren. Für den Hamburger war es in Perth schon die dritte Einzel-Niederlage im vierten Match. Auf dem Weg ins Finale hatten sich Kerber und Zverev trotzdem gegen Belgien (2:1), Kanada (3:0) und Gastgeber Australien (2:1) durchgesetzt.

Erstmals seit 1995 stand wieder ein deutsches Duo im Finale des Hopman Cups. Damals holten Boris Becker und Anke Huber ebenso den Titel wie Michael Stich und Steffi Graf 1993. Huber und Bernd Karbacher verloren 1994 das Endspiel gegen Tschechien.