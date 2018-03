Kerber jetzt Sechste – Petkovic 43. – Haas auf Rang 22

Angelique Kerber hat sich in der neuen Tennis-Weltrangliste auf Rang sechs verbessert und damit erneut eine persönliche Bestmarke erreicht. Dank des Finaleinzuges in Cincinnati kletterte die Kielerin um einen weiteren Platz.

Foto: Christophe Karaba – DPA

Auf Rang 19 folgt Sabine Lisicki, auf Platz 21 Julia Görges. Mona Barthel belegt Rang 37 und steht damit nun vor Andrea Petkovic, die in New Haven ihr Comeback nach der zweiten langen Verletzungspause startet.

Die von einem Bänderriss genesene Darmstädterin fiel im neuen Ranking gleich um 16 Plätze zurück und dürfte für die US Open in der kommenden Woche damit nicht gesetzt sein.

Bei den Herren ist Philipp Kohlschreiber als 20. weiter bester Deutscher, Tommy Haas machte als nunmehr 22. einen weiteren Platz gut, direkt dahinter rangiert Florian Mayer. An der Spitze baute Wimbledonsieger Roger Federer seinen Vorsprung aus und wird als Nummer eins der Tennis-Welt am nächsten Montag in die US Open starten. Der Schweizer hatte seinen ärgsten Verfolger Novak Djokovic aus Serbien im Finale des Masters-Turniers von Cincinnati besiegt. Dritter bleibt der momentan verletzte Spanier Rafael Nadal vor dem britischen Olympiasieger Andy Murray.