Kein Sieg für Podolski bei Arsenal-Debüt – Nur 0:0

Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski hat bei seinem Premier-League-Debüt nicht den erhofften Sieg mit dem FC Arsenal einfahren können.

Lukas Podolski musste sich mit einem torlosen Unentschieden und seiner Auswechslung abfinden.

Foto: Kevin Kurek – DPA

Die Londoner kamen zum Ligastart im heimischen Emirates-Stadion mit ihrem deutschen Sommereinkauf gegen den AFC Sunderland nur zu einem enttäuschenden 0:0. Der Neuzugang vom 1. FC Köln stand bei den Gunners in der Startformation, konnte aber nicht wie erhofft für Druck auf das Gästetor sorgen. Seine auffälligste Aktion für den englischen Top-Club in der ersten Hälfte hatte Podolski bei einem Foulspiel an Verteidiger John O'Shea.

Nach dem Wechsel sorgte der 27-Jährige mit einem Freistoß immerhin für Torgefahr. Kurz darauf wurde er in der 64. Minute für den französischen Offensivmann Olivier Giroud ausgewechselt, dem allerdings auch kein Tor mehr gelang. Per Mertesacker spielte bei den Gunners in der Verteidigung durch.

Mehr Fortune hatte der frühere HSV-Stürmer Mladen Petric bei seinem ersten Spiel in der Premier League. Beim 5:0 (2:0) des FC Fulham gegen Norwich City traf der Kroate gleich doppelt (41./54.). In der 68. Minute ging Petric dann für Hugo Rodallega vom Feld.

Der frühere Hoffenheimer Demba Ba verhalf Newcastle United zu einem 2:1 (0:0)-Auftaktsieg gegen Tottenham Hotspur. Im Duell der Europa-League-Teilnehmer schoss der Angreifer in der 55. Minute das 1:0 für die Magpies. Nach dem Ausgleich durch Jermain Defoe (76.) für die Spurs, besorgte Hatem Ben Arfa per Foulelfmeter (80.) den Siegtreffer. Der Erfolg für Newcastle war allerdings schmeichelhaft. Tottenham bestimmte die Partie und traf durch Defoe und Gareth Bale Pfosten und Latte.

Grund zur Klage gab es auch beim FC Liverpool. Unter dem neuen Trainer Brendan Rodgers setzte es bei Außenseiter West Bromwich Albion eine unerwartete 0:3 (0:1)-Pleite. Rodgers Ex-Club FC Swansea feierte hingegen unter dem neuen Coach Michael Laudrup einen 5:0-Erfolg bei den Queens Park Rangers und führt mit Fulham die Tabelle an. Meister Manchester City spielt gegen Aufsteiger Southampton erst am Sonntag. Am Montag steht die Partie von Manchester United beim FC Everton an.