Deutschlands Handball-Frauen bleibt ein richtig schweres Los für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 in Dänemark und Norwegen erspart.

Bei der Auslosung am 4. April in Kopenhagen befindet sich die DHB-Auswahl neben Titelverteidiger Frankreich, Olympiasieger Russland, dem WM- und EM-Dritten Niederlande sowie Rumänien, Schweden und Montenegro in Topf 1. ...