Kaymer scheitert am Cut – Siem 15. – Woods vorn

Golfprofi Martin Kaymer ist bei der PGA Championship vorzeitig ausgeschieden. Wie schon zum Auftakt blieb Deutschlands Nummer eins auch am zweiten Tag auf dem Par 72-Kurs von Kiawah Island im US-Bundesstaat South Carolina mit einer 79er Runde klar über dem Platzstandard.

Martin Kaymer scheiterte am Cut auf dem Ocean Course.

Foto: Tannen Maury – DPA

Kaymer wurde 131. und scheiterte mit 158 Gesamtschlägen deutlich am Cut. 2010 hatte er das vierte und letzte Major-Turnier des Jahres noch gewonnen. Da der 27-Jährige in den kommenden drei Wochen keine weiteren Turniere mehr spielt, muss er nun um seine Teilnahme am Ryder Cup Ende September zittern. «Es liegt nun an den anderen Spielern, ob ich dabei bin oder nicht. Wenn ich dabei sein sollte, freue ich mich und werde alles geben. Wenn ich es nicht schaffe, war ein anderer besser. Dann ist das auch okay», sagte Kaymer dem Internetportal golf.de.

Marcel Siem hat indes auf dem schwer zu spielenden Kurs direkt an der Atlantikküste seine gute Form des Jahres erneut unter Beweis gestellt. Der 32-Jährige blieb nur eins über Par und rangiert mit 145 Schlägen (72+73) auf dem 15. Rang. «Bei dem Wind war das echt gutes Golf», sagte Siem.

Die Führung nach 36 Löchern teilen sich der 14-malige amerikanische Major-Champion Tiger Woods, Carl Pettersson aus Schweden und Vijay Singh (Fidschi) mit jeweils 140 Schlägen. Woods und Kaymer, die an den beiden ersten Tagen im gemeinsamen Flight unterwegs waren, bildeten ein Bild der Gegensätze. Während der Kalifornier bei seinen langen, exakten Putts jedes Mal jubelte und mit den Hunderten von Zuschauern kommunizierte, wurde der anfänglich gut aufgelegte Düsseldorfer immer stiller.

Bei extrem windigen Bedingungen startete Kaymer mit zwei Birdies und nährte Hoffnungen auf eine Aufholjagd. Doch dann brach der zehnmalige Turniergewinner ein. Ein Triple-Bogey auf der Elf und zwei weitere Doppel-Bogeys auf den Löchern 12 und 17 waren das Ende aller Ambitionen. «Der Cut war mit +6 durchaus noch drin. Die ersten zehn Löcher habe ich wirklich gut gespielt, aber dann einen schlechten Schlag gemacht, der mich letztlich zu viel gekostet hat. Das ist natürlich sehr frustrierend und auch ein bisschen schade», sagte die ehemalige Nummer 1 der Welt.